У сукні-сорочці з принтом: стильна королева Бельгії відвідала прийом з чоловіком

Королева Бельгії Матильда та король Бельгії Філіп / © Getty Images

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Король Філіп та королева Матильда влаштували королівський прийом в оранжереї Королівського замку Лакена, щоб відсвяткувати День сусідів. Вони прийняли 140 гостей. Цей захід надав неформальну можливість королю Філіпу та королеві Матильді зустрітися та поговорити з людьми, які мешкають чи працюють у Лакені.

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

На цей захід Її Величність одягла білу сукню у зелений принт у вигляді великих пелюсток. Її оригінальна сукня-сорочка була від бельгійського бренду Natan, який вона дуже часто одягає. Сукня застібалася спереду і мала пояс-затяжку.

Вбрання королева доповнила зеленим клатчем у тон, а також оригінальними великими сережками із золотими та зеленими елементами, які ідеально вписалися у її лук. Сережки Матильди були від Sézane.

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Королева Бельгії Матильда і король Бельгії Філіпп / © Getty Images

Це вбрання Матильди дуже нагадувало сукню від Oscar de la Renta, яку також обрала якось світська левиця і мільйонерка Нікі Гілтон. Вона мала довгі рукави з манжетами, а також оригінальний флористичний принт у вигляді листя і квітів конвалії. Цей малюнок надавав вбранню ніжності та весняної романтики.

Нікі Гілтон на прогулянці в Нью-Йорку / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіпп VI / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп прибули з візитом до Німеччини / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images