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У сукні-сорочці з принтом: стильна королева Бельгії відвідала прийом з чоловіком
Вбрання 52-річної королеви мало стильний вигляд і гарно підходив для спекотного дня.
Король Філіп та королева Матильда влаштували королівський прийом в оранжереї Королівського замку Лакена, щоб відсвяткувати День сусідів. Вони прийняли 140 гостей. Цей захід надав неформальну можливість королю Філіпу та королеві Матильді зустрітися та поговорити з людьми, які мешкають чи працюють у Лакені.
На цей захід Її Величність одягла білу сукню у зелений принт у вигляді великих пелюсток. Її оригінальна сукня-сорочка була від бельгійського бренду Natan, який вона дуже часто одягає. Сукня застібалася спереду і мала пояс-затяжку.
Вбрання королева доповнила зеленим клатчем у тон, а також оригінальними великими сережками із золотими та зеленими елементами, які ідеально вписалися у її лук. Сережки Матильди були від Sézane.
Це вбрання Матильди дуже нагадувало сукню від Oscar de la Renta, яку також обрала якось світська левиця і мільйонерка Нікі Гілтон. Вона мала довгі рукави з манжетами, а також оригінальний флористичний принт у вигляді листя і квітів конвалії. Цей малюнок надавав вбранню ніжності та весняної романтики.