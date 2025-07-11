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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сукні-сорочці з рюшами на грудях: Гаррієт Сперлінг в обіймах із сином принцеси Анни приїхала на кубок з поло

Син принцеси Анни та його дівчина побували на новому світському заході разом.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс та Гаррієт Сперлінг відвідали сьогодні Королівський благодійний кубок з поло 2025 у Guards Polo Club в Егемі.

На Гарріент була біла сукня-сорочка без рукавів і з оборками на грудях від St.clair_london, яку вона носила зі шкіряними еспадрильями на платформі Penelope Chilvers, маленькою плетеною сумкою через плече від Anya Hindmarch фіолетового відтінку. Образ дівчини доповнювали чорні сонцезахисні окуляри Gucci і золоті сережки-висячки і вона розпустила своє довге волосся.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Пітер був у темно-синьому піджаку, смугастій сорочці та сірих штанях, а взутий у шкіряні туфлі. А на обличчі у чоловіка були сонцезахисні окуляри у коричневій оправі.

Нещодавно пара разом відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні, де Гаррієт з’явилася у небесно-блакитному костюмі Wiggykit.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг в Аскоті / © Getty Images

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг в Аскоті / © Getty Images

А за кілька тижнів раніше Сперлінг носила сукню кольору лимона від Beulah London з рукавами-ліхтариками і тонким поясом на талії на Королівському Аскоті.

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