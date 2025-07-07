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У сукні силуету «русалка»: принцеса Монако сходила з бойфрендом на бал
Принцеса Александра Ганноверська та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн з’явилися разом на літньому балі у Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі.
Дочка принцеси Кароліни Монакської з’явилася на балу у Франції у чорній сукні силуету «русалка», розшитій камінням і на тонких бретельках, що підкреслює її декольте. Олександра розпустила волосся і накрутила його легкими хвилями, одягла сережки-висячки та діамантове кольє на шию, зробила легкий макіяж очей і підкреслила губи блиском.
Принцеса була взута в туфлі-човники на підборах, в руках тримала мініатюрний клатч із атласу чорного кольору і зробила чорний манікюр.
Її коханий Бен був у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорною краваткою-метеликом.
Цей самий бал, нагадаємо, відвідали Кіра Найтлі із чоловіком Джеймсом Райтоном.