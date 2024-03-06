У сукні та кашеміровому пальті: герцогиня Софі в гарному аутфіті з'явилася на публічному заході

Герцог і герцогиня Единбурзькі відвідали церкву Райзинг-Брук, а також відвідали початкову школу Флеш Лей. Також Софі приєдналася до чоловіка, коли він завітав до аматорського боксерського клубу The Right Stuff.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

Софі цього дня мала елегантний вигляд та була у легкому пальті з кашеміру Joseph поверх трикотажної сукні Reiss та коричневих замшевих чоботях Gianvito Rossi, а також у руці тримала сумку Isabel Marant. Вона зібрала волосся в низький пучок, одягла сережки з діамантами Amrapali Jewels та золотий ланцюг із шпилькою на шию. Макіяж на обличчі Софі був максимально натуральний, а в руках вона тримала подарований їй вазон квітів.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Едвард і Софі повернулися до своїх королівських обов'язків цього тижня після відпустки, яку вони провели на швейцарському курорті Санкт-Моріц зі своєю 20-річною дочкою леді Луїзою Віндзор.

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