У сукні та крислатому капелюсі: урочистий вихід данської кронпринцеси Мері

Члени данської королівської сім'ї вперше після літніх канікул повернулися до роботи.

Спадкоємець данського трону кронпринц Фредерік і його дружина кронпринцеса Мері відвідали церемонію, присвячену Дню прапора емісарів Данії під час візиту до військового штабу Кастеллет, в Копенгагені.

49-річна принцеса мала, як завжди, елегантний вигляд і була одягнена в білу сукню з принтом, чорне пальто, крислатий капелюх чорного кольору з білими квітами і шкіряні рукавички. На пальті у Мері була пришпилена масивна брошка, у вухах сяяли перлинні сережки, схожі на ті, які любить носити британська королева Єлизавета II. Також на обличчі у Мері був макіяж, а волосся було зібране в низький пучок.

Кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері / Getty Images

Її чоловік кронпринц Фредерік був одягнений у військову форму, а на його грудях було пришпилего безліч медалей.

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Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік (7 фото)

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