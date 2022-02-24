У сукні та на підборах: згадуємо, як королева мати Єлизавета на вертольоті літала

У сукні та на підборах: згадуємо, як королева мати Єлизавета на вертольоті літала

Багато в архівах британської королівської родини знімків королеви матері Єлизавети, дружини короля Георга VI.

Єлизавета Боуз-Лайон прожила ще півстоліття після смерті її дорогого чоловіка 1952 року. Сама вона померла у віці 101 року 2002 року, через місяць після смерті своєї молодшої дочки принцеси Маргарет.

Ми знайшли в архіві один цікавий знімок, зроблений цього дня, 24 лютого 1962 року, через десять років після смерті короля Георга VI. На фото королева-мати Єлизавета виходить із вертольота на території середньої школи для дівчаток графства у Челмсфорді, Англія.

Королева-мати Єлизавета / Associated Press

На ній одягнена сукня, пальто, високі рукавички і навіть хутряна горжетка. Єлизавета в головному уборі з пір'ям, із перлинним кольє з трьох ниток на шиї, перлинних сережках та з брошкою на грудях. Взута королева-мати у туфлі на високих підборах, а в руках тримає сумку. Має дуже ефектний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми вже показували вам фото, який вигляд мала Єлизавета під час своїх світських виходів у різні роки.

Єлизавета Боуз-Лайон / Associated Press

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