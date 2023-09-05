У сукні та жакеті: королева Сільвія обрала яскравий образ для публічного виходу

79-річна шведська королева може похизуватися бездоганним почуттям стилю.
Королева Сільвія, дружина короля Карла Густава, була присутня на урочистому відкритті житлового кварталу для людей, які страждають на деменцію.
На зустріч Її Величність приїхала в костюмі кольору фуксії, що складався із сукні прямого силуету та короткого жакета. У вухах були перлинні сережки, на шиї гарне, незвичайного дизайну перлинне кольє, а на зап'ястях кілька золотих браслетів і годинник. Свій образ Сільвія також доповнила класичним укладанням та легким макіяжем, у якому зробила акцент на губах помадою, підібраною до тону вбрання.
На руці королеви висіла бежева містка сумка, на якій була пов'язана хустка, а в руках вона несла букет жовтих квітів. Сільвія мала чудовий вигляд і не забула про манікюр.
Нещодавно, нагадаємо, ми бачили королеву Сільвію у вечірній сукні та туфлях-човниках, коли вона відвідувала церемонію вручення водної премії у Стокгольмі.
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