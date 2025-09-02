ТСН у соціальних мережах

У сукні темно-бірюзового відтінку і сережках-квітах: президентка Швейцарії приїхала до Німеччини

Карін Келлер-Зуттер у жіночному аутфіті зустрілася з канцлером Німеччини.

Аліна Онопа
Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Getty Images

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер із офіційним візитом відвідала Німеччину, де зустрілася з канцлером країни Фрідріхом Мерцом. Разом вони оглянули почесну варту, після чого відправились на переговори.

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Пані Келлер-Зуттер обрала для своєї появи сукню міді темно-бірюзового відтінку з коміром-стійкою, гострими лацканами і довгими рукавами.

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Getty Images

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Getty Images

Аутфіт лідерка доповнила нюдовими капроновими колготами і бежевими лакованими туфлями на стійких підборах.

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Карін зробила стильне укладання, макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила вуха лаконічними сережками у вигляді квітів, шию — золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — делікатним браслетом-ланцюжком, годинником і каблучкою.

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Карін Келлер-Зуттер і Фрідріх Мерц / © Associated Press

Нагадаємо, Карін Келлер-Зуттер на зустрічі з Еммануелем Макроном з’явилася у рожевій сукні з резинкою і драпуванням із одного боку.

