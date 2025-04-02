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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
537
Час на прочитання
1 хв

У сукні-туніці та молочних штанях: королева Матильда побувала на кавовій церемонії

Король Бельгії Філіп та його дружина королева Матильда відвідали кавову церемонію під час візиту до В'єтнаму.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп та королева Матильда

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

Їхні королівські Величності спробували під час державної поїздки в'єтнамську каву в Hidden Gem Café в Ханої.

Королева Матильда цього дня з'явилася на публіці у молочних штанах та синій сукні-туніці з вишивкою бісером та камінням. Її біляве волосся було зібране в зачіску, на обличчі був макіяж, а у вухах перлинні сережки.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Це вже третій образ королеви Бельгії, який вона продемонструвала під час поїздки до країни разом зі своїм чоловіком королем Філіпом.

Раніше в квітковій максісукні королева Матильда з'явилася на бенкеті, організованому для них із королем президентом В'єтнаму Ліонг Кіонгом та першою леді.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

А також продемонструвала ефектне жовте вбрання від свого улюбленого бренду на одному з публічних заходів за ці три дні поїздки.

Дата публікації
Кількість переглядів
537
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