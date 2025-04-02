У сукні-туніці та молочних штанях: королева Матильда побувала на кавовій церемонії

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

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Їхні королівські Величності спробували під час державної поїздки в'єтнамську каву в Hidden Gem Café в Ханої.

Королева Матильда цього дня з'явилася на публіці у молочних штанах та синій сукні-туніці з вишивкою бісером та камінням. Її біляве волосся було зібране в зачіску, на обличчі був макіяж, а у вухах перлинні сережки.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Це вже третій образ королеви Бельгії, який вона продемонструвала під час поїздки до країни разом зі своїм чоловіком королем Філіпом.

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Раніше в квітковій максісукні королева Матильда з'явилася на бенкеті, організованому для них із королем президентом В'єтнаму Ліонг Кіонгом та першою леді.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

А також продемонструвала ефектне жовте вбрання від свого улюбленого бренду на одному з публічних заходів за ці три дні поїздки.