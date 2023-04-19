У сукні у квітковий принт: вагітна принцеса Євгенія з'явилася на публіці

Принцеса Йоркська Євгенія вже влітку стане мамою вдруге. Однак вагітність зовсім не перешкода для того, щоб її Високість продовжувала працювати.

Минулого тижня принцеса Євгенія як посол @BlueMarineFoundation відвідала @SolentSeascapeProject, щоб побачити важливу роботу, що проводиться для відновлення прибережного морського життя, і зустрітися з ключовими партнерами по одному з найамбіційніших екологічних проєктів у Великій Британії.

Коротким відеороликом із цієї зустрічі Євгенія поділилася зі своїми підписниками у Instagram. На неї принцеса Йоркська приїхала у сукні з квітковим принтом від бренду WHISTLES. Євгенія мала лаконічне укладання і легкий мейкап на обличчі.

Востаннє ми бачили принцесу Євгенію дорогою до великодньої служби до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі. Тоді принцеса була в дуже схожій сукні, але тільки довжини міді і йшла за руку з чоловіком Джеком Бруксбенком.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

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