У сукні в морський принт і з червоним манікюром: королева Маргрете II постала на нових фото

В Instagram данської королівської родини поділилися новими портретними фото Її Величності та повідомили, що 83-річна Маргрете II наразі є монархинею, яка править найдовше в історії скандинавської країни, перевершивши короля Крістіана IV, який жив від 1577 до 1648 року.

"Досі монархом, що правив найдовше, був Крістіан IV, якому ледве виповнилося 11 років, коли його було обрано королем після смерті його батька 1588 року. Однак оскільки він ще не досяг повноліття, було створено опікунський уряд, який у наступні роки дбав про керівництво країною. Лише в серпні 1596 року Крістіан IV став королем. Він помер у лютому 1648 року і правив 51 рік та шість місяців", — йдеться в повідомленні.

Королева Маргрете II зійшла престол 14 січня 1972 року, прийнявши трон після смерті свого батька, короля Фредеріка IX. І таким чином, від середини цього місяця є монархинею, який править найдовше в історії Данії.

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На нових знімках, опублікованих палацом, Маргрете знята в літній сукні в морський принт із червоним плетеним поясом на талії. У неї у вухах — золоті сережки-кліпси, на руках — манікюр червоного кольору, золота каблучка на пальці, а на зап'ясті — браслет і годинник на золотому ремінці. Королева Маргрете, яка перенесла взимку операцію на спині, пересувається з тростиною, але має бадьорий вигляд і, як завжди, дуже яскравий.

Нагадаємо, в історії Великої Британії монархинею, що правила найдовше, стала королева Єлизавета II. Вона правила 70 років і пішла з життя у вересні 2022 року.

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