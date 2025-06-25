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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
726
Час на прочитання
1 хв

У сукні в стилі мілітарі і з аксесуарами Louis Vuitton: Бріжит Макрон на вечері в Гаазі

Перша леді продемонструвала стильний лук, у якому поєдналися строгість, витонченість і сучасна класика.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон прибули до резиденції голландської королівської родини — палацу Гейс-тен-Бос — на вечерю, яка відбулася у межах саміту НАТО в Гаазі.

Перша леді мала стильний вигляд. На ній була темно-синя сукня міді з довгими рукавами і подвійним рядом золотих ґудзиків з натяком на стиль мілітарі.

Свій образ Бріжит доповнила аксесуарами від Модного дому Louis Vuitton із фірмовим монограмним принтом: поясом на талії, сумкою-клатчем із золотою фурнітурою і туфлями-човниками на високих шпильках.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Дружина президента зробила елегантну зачіску з прикореневим об’ємом, макіяж смокі-айс, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — каблучками з камінням.

Еммануель був одягнений у класичний темно-синій костюм-трійку, білу сорочку, чорну краватку і взутий у чорні туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білосніжній сукні, розшитій квітковими аплікаціями з золотистим камінням, лелітками і бісером з’явилася на банкеті в Королівському палаці в Осло.

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Дата публікації
Кількість переглядів
726
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