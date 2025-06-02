У сукні в стилі мілітарі і з келихом ігристого: Бріжит Макрон сфотографували на вечері в Індонезії

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон побували на державній вечері у Джакарті, яку на честь їхнього офіційного візиту влаштував президент Індонезії Прабово Субіанто.

Фотографи зазнімкували, як подружжя Макронів і Субіанто під час тосту тримали келихи з ігристим.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Перша леді була одягнена в темно-синю сукню у стилі мілітарі з коміром стійкою і симетричними золотими ґудзиками. Талію вона підкреслила чорним широким поясом з металевою фурнітурою.

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Бріжит зробила елегантну зібрану зачіску, оздобивши пучок перлинною прикрасою, насичений макіяж смокі-айс і завершила лук діамантовими сережками й каблучками.

Нагадаємо, на державній вечері в Сінгапурі Бріжит Макрон з’явилася у білій сукні-футлярі до колін з ажурними квітковими рукавами.