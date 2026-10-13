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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
767
Час на прочитання
1 хв

У сукні улюбленого бренду Кейт Міддлтон: принцеса Раджва сходила на святковий захід

Принцеса Раджва відвідала із чоловіком кронприцем Хусейном святкування 10-річчя фонду Guardian of the Covenant Foundation.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Раджва

Принцеса Раджва

Відео у своєму Instagram акаунті опублікував її чоловік – кронпринц Хусейн.

Принцеса Раджва була одягнена в трикотажну сукню міді в рубчик темно-синього кольору з квітковою аплікацією та поясом від Self Portrait, у неї в руках був клатч Knot від Bottega Veneta з плетеної сітки, а взута принцеса була в золотисті мюлі Malone Souliers з квітковою вишивкою.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, раніше ми показували, у якому стильному образі принцеса Раджва разом із кронпринцем Хусейном відвідувала освітню установу.

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