У сукні улюбленого бренду: принцеса Беатріс побувала на весіллі в Нью-Йорку
Принцеса Беатріс відвідала весілля друзів у Нью-Йорку, де з’явилася в одному зі своїх улюблених мерехтливих вбрань.
Це темно-синя сукня кольору металік, що обтискає фігуру і з рюшами на подолі. Вбрання Беа носила вже кілька разів на публічних заходах.
Наприклад, у такому образі принцеса Беатріс з’явилася на весіллі своєї близької подруги, а фото було опубліковано у Instagram. Тоді онука королеви Єлизавети II підібрала до вбрання кольоровий прямокутний клатч.
Принцеса Беатріс любить цей бренд і часто з’являється в ньому на різних публічних заходах. Наприклад, носила сукню від бренду на приватному показі «Габріель Шанель. Маніфест моди» у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні 2023 року, куди приїхала зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто підбирає луки принцесі Йоркській та відповідальний за її королівський стиль.