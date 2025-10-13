У сукні улюбленого бренду: принцеса Беатріс побувала на весіллі в Нью-Йорку

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Це темно-синя сукня кольору металік, що обтискає фігуру і з рюшами на подолі. Вбрання Беа носила вже кілька разів на публічних заходах.

Наприклад, у такому образі принцеса Беатріс з’явилася на весіллі своєї близької подруги, а фото було опубліковано у Instagram. Тоді онука королеви Єлизавети II підібрала до вбрання кольоровий прямокутний клатч.

Принцеса Беатріс одягла цю саму сукню влітку, щоб відсвяткувати день народження подруги, фото: Instagram/Alice Naylor-Leyland

Принцеса Беатріс любить цей бренд і часто з’являється в ньому на різних публічних заходах. Наприклад, носила сукню від бренду на приватному показі «Габріель Шанель. Маніфест моди» у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні 2023 року, куди приїхала зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто підбирає луки принцесі Йоркській та відповідальний за її королівський стиль.