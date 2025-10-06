У сукні улюбленого бренду принцеси Кейт: бельгійська спадкоємиця престолу виблискувала на бенкеті

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

23-річна принцеса Єлизавета обрала для урочистої частини церемонії темно-синю сукню міді з вирізом «човник», декором на верхній частині вбрання від Natan Couture та взула чорні туфлі-човники Jimmy Choo.

Принцеса Єлизавета в сукні Natan Couture / © Associated Press

А на бенкеті з’явилася у сукні улюбленого бренду принцеси Уельської Кетрін — Jenny Packham. Вечірня срібляста максісукня була розшита камінням, її дівчина поєднувала з туфлями-човниками Giorgio Armani та антикварною діамантовою тіарою, яка є подарунком її батьків — короля Філіпа та королеви Матильди — на 18-річчя принцеси.

Принцеса Єлизавета, велика герцогиня Стефанія, великий герцог Гійом і принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета мала дуже витончений вигляд, хоч і не такий ефектний, як її 21-річна колега — принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, яка з’явилася на бенкеті в пишній бальній сукні від бренду Monique Lhuillier, повністю розшитій паєтками і бісером. На голові у принцеси також красувалася діадема.