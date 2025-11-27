У сукні улюбленого бренду свекрухи: принцеса Раджва з’явилася на урочистому заході з чоловіком

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

На заході, що проходив з вечірнім дрес-кодом, принцеса продемонструвала новий образ, що поєднує традиційний йорданський стиль з нотками розкоші.

Принцеса Раджва одягла блакитну сукню з пришитою накидкою, зшитою на замовлення брендом Eman Al Ahmed. Це один із місцевих брендів, який одягає її свекруху, королеву Йорданії Ранію. Вбрання було прикрашений контрастною геометричною вишивкою металізованою сріблястою ниткою, мало V-подібний виріз, А-подібний низ та широкі рукави, доповнені інтегрованою накидкою. Принцеса підібрала до нього тонке намисто на шию і перстень із сапфіром, одягла сережки-кільця з діамантами і зробивши легкий макіяж. Раджва зібрала частину волосся шпилькою і усміхалася.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

