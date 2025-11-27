- Дата публікації
У сукні улюбленого бренду свекрухи: принцеса Раджва з’явилася на урочистому заході з чоловіком
Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва були присутні на святкуванні 75-річчя Асоціації футболу Йорданії.
На заході, що проходив з вечірнім дрес-кодом, принцеса продемонструвала новий образ, що поєднує традиційний йорданський стиль з нотками розкоші.
Принцеса Раджва одягла блакитну сукню з пришитою накидкою, зшитою на замовлення брендом Eman Al Ahmed. Це один із місцевих брендів, який одягає її свекруху, королеву Йорданії Ранію. Вбрання було прикрашений контрастною геометричною вишивкою металізованою сріблястою ниткою, мало V-подібний виріз, А-подібний низ та широкі рукави, доповнені інтегрованою накидкою. Принцеса підібрала до нього тонке намисто на шию і перстень із сапфіром, одягла сережки-кільця з діамантами і зробивши легкий макіяж. Раджва зібрала частину волосся шпилькою і усміхалася.
