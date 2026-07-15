У сукні улюбленого бренду та чорних еспадрильях: королева Летиція з чоловіком і доньками відвідала Жирону

Королева Летиція / © Getty Images

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Для цього виходу Її Величність обрала сукню з квітковим принтом, яку вона вже одягала на Мадридський книжковий ярмарок.

Вбрання від улюбленого королевою бренду Hugo Boss із силуетом квітів — одна з тих речей, які стали невід’ємною частиною її літнього гардероба та яку вона завжди обирає, коли температура зашкалює. До неї Летиція підібрала чорні еспадрильї зі стрічками навколо ноги на невеликій платформі. Вона мала розпущене волосся, яке куйовдив вітер, натуральний макіяж на обличчі та лаконічні сережки у вухах.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Король і королева Іспанії з доньками зустрілися у бібліотеці музею з Молодіжною консультативною радою Фонду принцеси Жирони — групою з 18 молодих людей, які доносять проблеми свого покоління до опікунської ради та працюють над такими актуальними питаннями, як емоційний добробут і використання нових технологій.

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Нагадаємо, принцеса Леонор та інфанта Софія перед цим оглянули археологічний комплекс Емпурієс, після чого й зустрілися зі своїми батьками в Жироні.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

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