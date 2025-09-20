- Дата публікації
У сукні улюбленого фасону та браслеті, який не знімає: королева Камілла відвідала фестиваль
Дружина короля Чарльза залишила чоловіка вдома, а сама вирушила в інше графство.
19 вересня королева Камілла відвідала відкриття фестивалю «Читальна зала королеви» в Чатсуорт-гаусі в Бейквеллі. Маєток Чатсуорт-гауз був одним з місць знімань екранізації роману «Гордість і упередження» 2005 року з Кірою Найтлі та Меттью Макфедьєном у головних ролях.
«Читальний зал королеви», заснований Каміллою 2023 року, — це благодійна організація, покликана оспівувати та пропагувати читання.
На заході королева з’явилася в чорній сукні в трендовий білий горошок свого улюбленого фасону і від бренду Fiona Clare Aldridge, з яким давно співпрацює. Також образ Камілла доповнила світлими туфлями та улюбленим браслетом, який ніколи не знімає, від Van Cleef & Arpels.
Під час фестивалю королева зустрілася з низкою відомих особистостей, виступила з промовою та взяла участь у дискусії про позитивний вплив читання на психічне здоров’я з людьми, яких підтримує місцева благодійна організація The Elm Foundation, що допомагає жертвам домашнього насильства.
Нагадаємо, що кількома днями раніше королева у вбранні від Fiona Clare Aldridge — довгій вечірній сукні «королівського синього» кольору — з’явилася на урочистій вечері у Віндзорському замку, організованій на честь президента США Дональда Трампа.