У сукні улюбленого бренду: королева Летиція з'явилася на публіці у вбранні, яке носила п'ять років тому

Королева Іспанії Летиція вчора ввечері відвідала Королівську інженерну академію в Мадриді і з'явилася на публіці у сукні, яку вже одягала раніше.

50-річна королева-консорт була в монохромній сукні міді від іспанського бренду Felipe Varela. Біла сукня з вишитим чорним квітковим візерунком та коміром-стійкою та широким поясом Її Величність одягала ще 2017 року під час візиту до Королівської інженерної академії у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вчорашній свій образ королева Летиція доповнила золотими сережками-цвяшками, насиченим макіяжем очей та губ у теплих відтінках та улюбленою золотою каблучкою на пальці. У руках королева несла клатч, а взута була в чорні туфлі-човники зі шкіри.

Її Величність була присутня на інавгурації обраних академіків Олени Гарсії Армади та Анни Конеси Сегарра.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Днем раніше Летиція була присутня на заході, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров'я, куди прибула у синій сукні у різнокольоровий горох від Massimo Dutti. Доповнила аутфіт королева червоними туфлями та клатчем.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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