У сукні улюбленого бренду: королева Летиція з'явилася на публіці у вбранні, яке носила п'ять років тому

Королева Іспанії Летиція вчора ввечері відвідала Королівську інженерну академію в Мадриді і з'явилася на публіці у сукні, яку вже одягала раніше.
50-річна королева-консорт була в монохромній сукні міді від іспанського бренду Felipe Varela. Біла сукня з вишитим чорним квітковим візерунком та коміром-стійкою та широким поясом Її Величність одягала ще 2017 року під час візиту до Королівської інженерної академії у Мадриді.
Вчорашній свій образ королева Летиція доповнила золотими сережками-цвяшками, насиченим макіяжем очей та губ у теплих відтінках та улюбленою золотою каблучкою на пальці. У руках королева несла клатч, а взута була в чорні туфлі-човники зі шкіри.
Її Величність була присутня на інавгурації обраних академіків Олени Гарсії Армади та Анни Конеси Сегарра.
Днем раніше Летиція була присутня на заході, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров'я, куди прибула у синій сукні у різнокольоровий горох від Massimo Dutti. Доповнила аутфіт королева червоними туфлями та клатчем.
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