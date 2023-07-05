У сукні улюбленого бренду та червоних човниках: королева Матильда на відкритті їхніх із чоловіком бюстів

Бельгійське королівське подружжя було присутнє на відкритті своїх бюстів у сенаті Бельгії в Брюсселі.

Нові бюсти короля Філіпа та королеви Матильди були створені художником Гансом Оп де Беком на честь десятирічного правління короля, який зійшов на престол у липні 2013 року, після зречення свого батька Альберта II.

Король Філіп та королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда приїхала на захід у сукні з вишивкою Natan Couture середньої довжини та тонким ремінцем на талії, підібравши до неї червоні замшеві туфлі-човники на підборах та клатч їм до тону від Giorgio Armani.

На зап'ястях у королеви було традиційно кілька золотих браслетів, а на пальці виблискувала каблучка із сапфіром. Також королева зробила лаконічну зачіску та макіяж.

Король Філіп та королева Матильда / Фото: Getty Images

Король Філіп був у синьому костюмі, підібравши до нього світлу сорочку та краватку в принт. Позуючи біля бюстів, королівське подружжя усміхалося, схоже, їм сподобалася робота скульптора.

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