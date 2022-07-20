У сукні в цятку та улюблених еспадрильях: королева Летиція на врученні стипендії

Король та королева Іспанії сьогодні разом виконують свої королівські обов'язки.
Король Філіп VI та королева Летиція відвідали церемонію вручення стипендії La Caixa на CaixaForum у Мадриді. Це стипендія, яка дозволяє студентам навчатися в Іспанії.
49-річна королева сьогодні прибула на церемонію у легкій літній сукні в цятку з короткими рукавами та поєднала вбрання з чорними еспадрильями на платформі та шнурівці.
Летиція розпустила волосся, зробила гарне укладання з проділом посередині, макіяж у натуральних відтінках та одягла мініатюрні сережки-кільця.
Король Філіп VI також мав чудовий вигляд у сірому смугастому костюмі, до якого підібрав білу сорочку та строкату краватку в цятку. Взутий король був у темно-бордові туфлі-лофери.
Минулий вихід королівської пари був також спільний. Вони вручили Національну спортивну нагороду у палаці Ель-Пардо у Мадриді. Тоді Її Величність з'явилася на публіці у червоній сукні на запах від іспанського бренду Cherubina, доповнивши аутфіт сережками-висячками з рубінами.
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