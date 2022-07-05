У сукні в горох і білих слінгбеках: яскрава герцогиня Кембриджська приїхала на Вімблдон

У сукні в горох і білих слінгбеках: яскрава герцогиня Кембриджська приїхала на Вімблдон

Герцог та герцогиня Кембриджські відвідали дев'ятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату 2022 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

40-річна герцогиня Кейт сьогодні просто сяяла на публіці. Вона була у блакитній сукні в білий горох від Alessandra Rich за 1515 фунтів стерлінгів, доповнивши вбрання білими туфлями слінгбеками на підборах того ж бренду, що і сукня, сонцезахисними окулярами Finlay та маленькою білою сумкою Mulberry.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

У Кейт на обличчі денний макіяж, у вухах – сережки з перлинними підвісками, волосся розпущене та герцогиня в окулярах у черепаховій оправі.

Принц Вільям теж мав чудовий вигляд в темних штанах і світло-сірому піджаку. На обличчі у герцога Кембриджського також були сонцезахисні окуляри.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Герцогиня Кетрін — велика прихильниця тенісу, вона опікується Асоціацією лаун-тенісу і регулярно відвідує Вімблдон. Сьогодні її перша поява на чемпіонаті цього року.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що турнір відвідували батьки Кейт – Керол та Майкл Міддлтони, а також молодший брат Джеймс Міддлтон із дружиною Алізе Тевене.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Getty Images

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