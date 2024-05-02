У сукні в горох і білому обідку: красива королева Мері на червоній доріжці з чоловіком

Король і королева Данії були заскочені на причалі.

Королева Мері та король Фредерік X піднялися на борт Королівського корабля "Даннеброг" у Копенгагені.

Королева Мері та король Фредерік / Фото: Getty Images

Її Величність королева мала променистий вигляд в синій сукні-міді в дрібний білий горох з тонким білим поясом на талії і взута в шкіряні сині туфлі на підборах. На голові у Мері був білий обідок, прикрашений сіткою та пір'ям, волосся вона зібрала в низький хвіст і одягла квіткові сережки з діамантами. Образ завершував короткий денний макіяж. А в руках королева несла букет квітів.

Її чоловік король Фредерік X був одягнений у військову форму.

Королева Мері та король Фредерік / Фото: Getty Images

Також цього дня королева Мері головувала на заході в Копенгагені, де з'явилася абсолютно іншому, але теж дуже елегантному образі.

Королева Мері / Фото: Getty Images

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