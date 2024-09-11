У сукні в горох і короткому жакеті: принцеса Беатріс на Charity Day на згадку про жертв теракту 11 вересня

Беа прибула до Кенері-Ворф у Лондоні, щоб взяти участь у благодійному заході, присвяченому пам'яті жертв 11 вересня у 23-тю річницю катастрофи у США.

Принцеса Йоркська відвідала офіси BGC у рамках щорічного заходу компанії, що проводиться на згадку про 658 співробітників Cantor Fitzgerald та 61 співробітника EuroBrokers, які загинули внаслідок атаки на Світовий торговий центр у Нью-Йорку, 11 вересня 2001 року.

Протягом усього ранку Беатріс у супроводі інших знаменитостей, відповідала на телефонні дзвінки в торговому залі і під керівництвом брокера спілкувалася з клієнтами телефоном, намагаючись зібрати мільйони доларів на благодійні цілі.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

У рамках цієї акції, яка проходить щорічно, 100% світових доходів BGC Group перераховуються до благодійного фонду Cantor Fitzgerald Relief Fund та десятків інших благодійних організацій у всьому світі.

Беатріс мала щасливий вигляд, що приєдналася до такої важливої справи. Вона була в чорній сукні в білий горох, короткому чорному жакеті, взута в лаковані туфлі-човники на підборах і з лакованим клатчем у руках. Її волосся було розпущене і красиво укладене на бік, у вухах виблискували сережки-кільця із золота, а в макіяжі вона трохи підкреслила очі і нанесла на губи рожевий блиск.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями разом із молодшою сестрою Євгенією принцеса відвідала хоспіс Haven House у Лондоні, де вони разом висадили дерево на честь 20-річчя роботи хоспісу.

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