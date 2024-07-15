У сукні в горох та стильних окулярах: 9-річна принцеса Шарлотта з'явилася на Вімблдоні з мамою Кейт

Дівчинка була схожа на свою знамениту маму і мала чарівний вигляд.

Юна принцеса Шарлотта вийшла у світ зі своєю знаменитою і красивою мамою принцесою Уельською і тіткою Піппою Міддлтон. Вони втрьох відвідали чоловічий фінал 14-го дня Вімблдонського чемпіонату з тенісу і Кейт потім вручила нагороду переможцю, яким став цього року іспанець Карлос Алькарас.

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

На дівчинці була темно-синя сукня від бренду Guess з рюшами на рукавах та подолі спідниці, яку вона носила у поєднанні з бежевими балетками та сонцезахисними окулярами Ray-Ban у рожевій оправі. Волосся 9-річної принцеси було зібране завдяки двом кіскам і закріплене бантом. На зап'ястях дівчинка мала кілька браслетів.

Принцеса Кейт одягла на турнір цього разу пурпурну сукню від Safiyaa, яку поєднала з бежевими туфлями Camilla Elphick і невеликою сумкою LK Bennett. Образ Кейт завершували сережки і два браслети від Halcyon Days, які вона вже неодноразово одягала раніше з різними вбраннями і на Вімблдон зокрема.

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

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