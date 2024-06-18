У сукні в горох: стильний вихід принцеси Беатріс у Каннах

Принцеса Беатріс з'явилася на публіці у Каннах у новому образі.

Вчора Беатріс сфотографувалася з Дасті Дженкінс, директоркою зі зв'язків із громадськістю Spotify і сяяла перед камерами у сукні міді з атласного твила із запахом від Sandro та у балетках з відкритою п'ятою від Pretty Ballerinas.

Принцеса Беатріс Йоркська та Дасті Дженкінс, директорка зі зв'язків з громадськістю Spotify / Фото: Getty Images

А сьогодні принцеса Йоркська була знову зазнімкована в компанії Дасті Дженкінс, а також Стіва Гаффмана, співзасновника та генерального директора Reddit. Вони були присутні на вечорі музики та культури Spotify, де виступив Джон Ледженд.

У другий день фестивалю Каннських левів принцеса Беатріс продемонструвала образ у шовковій сукні-сорочці у білий горох від Crida Milano з широким поясом, що підкреслює талію від Sezane. Через плече у Беа була сумка Mark Cross for AERIN, а взута вона була в ті самі гостроносі балетки Pretty Ballerinas. Літній лук принцеса доповнила сонцезахисними окулярами Izipizi, маленькими золотими сережками та легким макіяжем на обличчі.

Дасті Дженкінс, Стів Гаффман та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми захоплювалися витонченим аутфітом принцеси з садової вечіркою в Букінгемському палаці.

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