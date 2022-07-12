У сукні в горох та золотих босоніжках: леді Кітті Спенсер на заході Dolce & Gabbana

Нещодавно модний дім Dolce & Gabbana провів показ кутюрної колекції на Сицилії. А потім влаштував вечірку із зірковими гостями. Серед них була британська аристократка та муза дизайнерів Доменіко Дольче та Стефано Габбана – леді Кітті Спенсер.

Двоюрідна племінниця принцеси Діани приїхала на святкування 10-річчя Dolce & Gabbana Alta Moda в гороховій сукні, до якої підібрала золоті босоніжки на підборах. В руках Кітті несла сумку від Dolce & Gabbana на короткій зеленій ручці, а із прикрас на дівчині були сережки з діамантами у вухах.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Волосся Спенсер зібрала у високий хвіст, зробила макіяж очей зі стрілками на повіках, а губи підкреслила прозорим блиском. Також дівчина зробила французький манікюр і педикюр.

Раніше ми розповідали, хто з членів британської королівської родини любить гороховий принт в одязі.

На сам показ бренду, в якому брала участь ще одна муза Дому – дочка Моніки Беллуччі – Дева Кассель, Кітті Спенсер також приїжджала.

Дева Кассель / Фото: Getty Images

Того дня на ній була чорна мережива сукня від бренду, великі золоті сережки у формі хрестів і вона нанесла на губи червону помаду.

Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

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