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У сукні в горошок і з квіткою: кохана дівчина прем'єр-міністра Чорногорії на зустрічі союзників НАТО

У сукні в горошок і з квіткою: кохана дівчина прем'єр-міністра Чорногорії на зустрічі союзників НАТО

Мілойко Спаїч і Мілена Тошич / Фото: Associated Press

Мілойко Спаїч взяв свою половинку на зустріч союзників Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

Вчора, 10 липня, президент США Джо Байден зібрав у Білому домі союзників НАТО. На захід завітав прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч зі своєю коханою Міленою Тошич.

Мілена обрала для своєї появи кокетливий образ. На ній була біла сукня міді у чорний горошок із короткими рукавами. Вбрання мало виріз у формі серця, квітку з тканини у зоні декольте і рюші на подолі.

Мілойко Спаїч і Мілена Тошич / © Associated Press
Мілойко Спаїч і Мілена Тошич / Фото: Associated Press

Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою та завершила лук елегантними білими сережками.

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