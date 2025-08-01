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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У сукні в горох і сандалях: королева Летиція з доньками сходила до кінотеатру

Королева Летиція з доньками — принцесою Леонор та інфантою Софією вже прибули до Пальми-де-Майорки, де королівська родина зазвичай проводить літню відпустку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Вони вирушили до кінотеатру Rivoli Cinemas, щоб подивитися документальний фільм «У місці розуму».

Для цього виходу королева Летиція обрала чорно-білу сукню у великий горох, взула чорні сандалії на пласкій підошві та в руці тримала чорну сумку. Королева розпустила волосся, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.

Королева Летиція, інфанта Софія, принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція, інфанта Софія, принцеса Леонор / © Getty Images

Її молодша дочка інфанта Софія була в чорній сукні довжини міді та таких самих сандалях, як у матері, а старша Леонор одягла білий мереживний топ і легкі широкі штани на зав’язках, а взута була в такі самі сандалії, як у сестри та матері, тільки коричневого кольору.

Це перший публічний вихід сім’ї за межі палацу Марівент, де вони мешкають з минулих вихідних.

Палац Марівент / © Getty Images

Палац Марівент / © Getty Images

Нагадаємо, в неділю дочки короля і королеви вирушили до Базеля, до Швейцарії, щоб відвідати фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу, де Іспанія поступилася Англії. Вони перебували в ложі разом із принцом Вільямом і принцесою Шарлоттою.

Інфанта Софія та принцеса Леонор у Швейцарії / © Associated Press

Інфанта Софія та принцеса Леонор у Швейцарії / © Associated Press

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