Суспільство
87
1 хв

У сукні в горох і з улюбленою новою підвіскою на шиї: королева Камілла відвідала галерею

Королева Камілла сьогодні відвідала галерею на південному сході Лондона.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність приїхала, щоб відкрити новий павільйон Artplay та сад скульптур. Вона також зустрілася з прихильниками проєкту відкритого мистецтва та піклувальниками картинної галереї Далідж.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Сьогодні королева продемонструвала черговий образ у сукні-сорочці у гороховий принт, яку вона носила з туфлями із замші Eliot Zed, їх ми бачили і під час попереднього виходу Камілли вчора.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

У королеви було її фірмове укладання, легкий денний макіяж на обличчі, а на шиї дві підвіски — улюблена золота пластинчаста, яку закривала більша нова підвіска у вигляді двох синіх сердець, що переплітаються з розсипом діамантів. Раніше ми припускали, що її королеві подарував король Чарльз на день народження в липні.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла перерізала стрічку на заході та поспілкувалася з дітьми, навіть сфотографувалася у червоній телефонній будці.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, вчора королева відвідувала 4-й батальйон полку рейнджерів, де зустрілася з військовослужбовцями та їхніми родинами в Олдершоті. Вона носила того дня білу сукню від Fiona Clare, плащ та свою нову підвіску.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

87
