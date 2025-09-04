У сукні в горох і з улюбленою новою підвіскою на шиї: королева Камілла відвідала галерею

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність приїхала, щоб відкрити новий павільйон Artplay та сад скульптур. Вона також зустрілася з прихильниками проєкту відкритого мистецтва та піклувальниками картинної галереї Далідж.

Сьогодні королева продемонструвала черговий образ у сукні-сорочці у гороховий принт, яку вона носила з туфлями із замші Eliot Zed, їх ми бачили і під час попереднього виходу Камілли вчора.

У королеви було її фірмове укладання, легкий денний макіяж на обличчі, а на шиї дві підвіски — улюблена золота пластинчаста, яку закривала більша нова підвіска у вигляді двох синіх сердець, що переплітаються з розсипом діамантів. Раніше ми припускали, що її королеві подарував король Чарльз на день народження в липні.

Камілла перерізала стрічку на заході та поспілкувалася з дітьми, навіть сфотографувалася у червоній телефонній будці.

Нагадаємо, вчора королева відвідувала 4-й батальйон полку рейнджерів, де зустрілася з військовослужбовцями та їхніми родинами в Олдершоті. Вона носила того дня білу сукню від Fiona Clare, плащ та свою нову підвіску.