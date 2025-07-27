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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У сукні в горошок і з червоною помадою: принцеса Како у романтичному образі відвідала чемпіонат з кінного спорту

Японська принцеса зачарувала гарним аутфітом на спортивному заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како відвідала церемонію відкриття національного чемпіонату з кінного спорту серед старшокласників у кінному центрі в Готембі в префектурі Сідзуока.

Там вона продемонструвала романтичний образ. На принцесі була легка біла сукня міді у синій горошок із короткими рукавами. Талію вона підкреслила синім тканинним поясом, який завʼязала на бант.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Аутфіт Како доповнила молочними туфлями на стійких підборах і молочним клатчем.

У принцеси була гарна акуратна зачіска і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила елегантними срібними сережками, а руку - браслетом.

Нагадаємо, принцеса Како у червоній сукні і керамічних сережках зустрілася з японською громадою у Бразилії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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