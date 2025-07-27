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У сукні в горошок і з червоною помадою: принцеса Како у романтичному образі відвідала чемпіонат з кінного спорту
Японська принцеса зачарувала гарним аутфітом на спортивному заході.
Принцеса Како відвідала церемонію відкриття національного чемпіонату з кінного спорту серед старшокласників у кінному центрі в Готембі в префектурі Сідзуока.
Там вона продемонструвала романтичний образ. На принцесі була легка біла сукня міді у синій горошок із короткими рукавами. Талію вона підкреслила синім тканинним поясом, який завʼязала на бант.
Аутфіт Како доповнила молочними туфлями на стійких підборах і молочним клатчем.
У принцеси була гарна акуратна зачіска і макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила елегантними срібними сережками, а руку - браслетом.
Нагадаємо, принцеса Како у червоній сукні і керамічних сережках зустрілася з японською громадою у Бразилії.