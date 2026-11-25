Принцеса Како / © Getty Images

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Японська принцеса Како відвідала 48-й Національний конкурс ораторського мистецтва серед молоді, який відбувся у Національному олімпійському меморіальному молодіжному центрі в районі Сібуя в Токіо. Принцеса уважно слухала виступи учасників, а після завершення конкурсу поспілкувалася з ними.

Принцеса Како / © Getty Images

На заході Її Імператорська Високість з’явилася у милій білій сукні від японського бренду Pinky & Dianne з принтом у чорний горошок неправильної форми. Вбрання мало довгі рукави з манжетами, романтичний бант на шиї, пояс із тієї самої тканини, який підкреслював талію, і плісовану спідницю довжини міді.

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Чорно-білий аутфіт Како розбавила аксесуарами карамельного відтінку. Вона взула шкіряні туфлі на стійких підборах, а в руці тримала клатч-конверт їм у тон.

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Принцеса зробила акуратну зачіску з частково зібраним волоссям і чубчиком, укладеним набік, і ніжний макіяж із рожевим блиском на губах. У вухах у неї були видовжені золотисті сережки, а на руці — золота каблучка.

Нагадаємо, принцеса Како у картатому вбранні з акцентом на талії відвідала ярмарок зелені.

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