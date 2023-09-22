У сукні в леопардовий принт: ефектна королева Камілла в Єлисейському палаці

Король Чарльз III і його дружина Камілла продовжують свій державний візит до Франції.

Чарльз і Камілла мали зустрітися з британцями, які ведуть бізнес на південному заході Франції, перш ніж здійснити поїздку до одного із відомих виноградників регіону в останній день свого державного візиту.

Королева Камілла та король Чарльз III з Еммануелем та Бріжит Макронами / Фото: Associated Press

Королева Камілла цього дня з'явилася в шовковій сукні з шифону з леопардовим принтом від Fiona Clare, взута в чорні замшеві туфлі-човники від Eliot Zed, а в руках несла сумку Chanel.

Королева Камілла та король Чарльз III з Еммануелем та Бріжит Макронами / Фото: Associated Press

Камілла мала її фірмове укладання, у вухах сережки у вигляді золотих риб, на шиї кілька підвісок, а на зап'ясті улюблений браслет Van Cleef & Arpels. Король Чарльз був у синьому класичному костюмі, білій сорочці та з блідо-рожевою краваткою.

Королева Камілла та король Чарльз III з Еммануелем та Бріжит Макронами / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III з Еммануелем та Бріжит Макронами / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора ми також бачили королеву Каміллу у білому пальті від Fiona Clare під час її візиту до Національної бібліотеки в Парижі.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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