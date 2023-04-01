У сукні в підлогу та з клатчем Balmain: принцеса Марія-Олімпія сяяла на вечірці

Принцеса Марія-Олімпія кілька днів тому була присутня на вечері, яку влаштував Олів'є Рустен з нагоди відкриття нового лондонського бутика Balmain в Apollo's Muse в Лондоні.

26-річна дівчина приїхала на захід у молочно-білій максісукні з американською проймою, підібравши до вбрання чорний клатч від Balmain та чорні босоніжки з відкритими носами на підборах.

У принцеси був світлий манікюр, на зап'ясті - браслет, а у вухах акуратні перлинні сережки. Волосся Марія-Олімпія нещодавно обстригла у бобкаре, а макіяж зробила з акцентом на очі та нафарбувала губи ніжно-рожевим блиском.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Минулого разу грецька принцеса виходила у світське суспільство, коли відвідувала Паризький тиждень моди та побувала на показі бренду, який оскандалився.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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