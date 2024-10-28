У сукні в помаранчевий горошок: міністерка закордонних справ Німеччини на переговорах в Індії

Анналена Бербок обрала для своєї появи на діловій зустрічі вбрання з яскравим принтом.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок взяла участь у двосторонніх переговорах між Індією та Німеччиною в Нью-Делі.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у грайливому образі. На ній була біла закрита сукня у помаранчевий горошок.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена розпустила волосся, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анналена Бербок одягла на конференцію білу сукню мілі складного крою, яку доповнила шоколадними туфлями.

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