У сукні в помаранчевий горошок: міністерка закордонних справ Німеччини на переговорах в Індії

Анналена Бербок обрала для своєї появи на діловій зустрічі вбрання з яскравим принтом.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок взяла участь у двосторонніх переговорах між Індією та Німеччиною в Нью-Делі.
Там політикиня з'явилася у грайливому образі. На ній була біла закрита сукня у помаранчевий горошок.
Анналена розпустила волосся, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Анналена Бербок одягла на конференцію білу сукню мілі складного крою, яку доповнила шоколадними туфлями.
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