У сукні в принт і майже без прикрас: новий вихід королеви Максими в Марокко

Сьогодні, 21 березня, Її Величність відвідала Axa Bank для зустрічі за круглим столом у Касабланці. До Марокко Максима приїхала як спеціальний адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування з метою розвитку.

Ми вже бачили два її образи у цій поїздці раніше.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу королева була одягнена в різнокольорову сукню з крепдешина з довгими рукавами від Maison Valentino, на плечі у неї висіла сумка Chanel, а взута Максима була в чорні босоніжки з відкритими носами на платформі. Цього разу королева була без сережок, на її обличчі був досить стриманий макіяж, волосся було розпущене. З аксесуарів вона одягла широкий браслет на зап'ястя, свої каблучки (заручальну та весільну) і золотий браслет. Також на ній був годинник на улюбленому шкіряному ремінці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Скільки триватиме цей візит наразі не відомо. Ймовірно, ми ще побачимо інші виходи Її Величності.

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