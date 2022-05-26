У сукні в принт і незвичайному капелюшку: принцеса Беатріс з'явилася в Букінгемському палаці

Британська королівська родина традиційно організувала садову вечірку у Букінгемському палаці. Щороку вони проводять до трьох таких вечірок, а також ще одну – у палаці Голірудгаус в Единбурзі.
Вчора цей захід відвідали герцог та герцогиня Кембриджські, граф та графиня Уессекські, герцог та герцогиня Глостерські, а також принцеса Беатріс. На відміну від інших родичів Беатріс прийшла на захід без чоловіка, однак мала приголомшливий вигляд в оригінальній сукні від бренду Self-Portrait, яку доповнила капелюшком-ободком від Camilla Rose Millinery, чорними туфлями Jimmy Choo і маленькою чорною сумкою від бренду Pop & Suki. Сукню принцеса доповнила білим поясом.
Нагадаємо, що раніше онука королеви разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідала виставку квітів у Челсі. Тоді на ній була квіткова сукня від бренду Reformation, яку доповнювали сумка та туфлі Zara.
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