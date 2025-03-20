У сукні в принт пейслі та масивних сережках: королева Максима з чоловіком відвідали заповідник

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали заповідник Найваш під час свого триденного візиту до Кенії.

Кенія відома своїми унікальними ландшафтами, де можна побачити диких тварин, таких як жирафи, бегемоти та зебри, в їхньому природному середовищі.

Король і королева Нідерландів позували в оточенні жирафу та зебри на фермі Sanctuary Farm, розташованій на озері Найваша.

Також відомо, що королівське подружжя взяло участь в ознайомчій сесії, під час якої цивільні, військові та урядові установи обмінялися знаннями з таких тем, як вода, клімат та безпека.

Цього дня королева Максима з'явилася на публіці в сукні в принт пейслі від Etro, її талію підкреслював широкий пояс Oscar De La Renta, в руці вона тримала солом'яний капелюх. Свій образ Максима доповнила великими сережками, золотою каблучкою на пальці та браслетом Cartier на зап'ясті. Її волосся було зібрано в низький хвіст, а макіяж очей виразним.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр одягнув цього дня пісочний костюм, поєднуючи його з блакитною сорочкою та краваткою у дрібний принт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які незвичайні сережки одягала королева під час візиту до Кенії.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте також: