У сукні в принт та з яскравими аксесуарами: стильна королева Максима на робочій зустрічі

52-річна королева Максима взяла участь у конференції FMO "Майбутнє фінансів" як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На зустріч Її Величність приїхала в сукні міді з твілу з принтом від Maison Valentino, в руках тримала клатч Natan Couture, а йому до тону підібрала шкіряні туфлі-човники на підборах від Gianvito Rossi. У Максими було розпущене волосся, вона одягла сережки-висячки з бісеру, браслет на зап'ястя та кілька каблучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Макіяж у королеви був насичений, вона акцентувала увагу на очах і теплим відтінком помади підкреслила губи. А нещодавно Максима з'явилася на заході у стильному комбінезоні, який доповнила яскравими червоними аксесуарами.

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