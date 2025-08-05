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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

У сукні в принт тай-дай: інфанта Софія обрала яскравий лук для виходу в світ зі своєю сім’єю

18-річна інфанта Софія разом зі своєю родиною з’явилася на прийомі на честь представників влади та Балеарського товариства у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Юна дівчина вибрала для світського виходу сукню у стилі тай-дай від Zara. Вбрання було без рукавів, строкатого відтінку, з круглим вирізом. На сайті бренду Zara повідомляється, що вбрання виконане з переробленого пластику.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Образ Софія доповнила світлими еспадрильями на зав’язках стрічках та платформі. Інфанту рідко можна побачити в такому принті, оскільки вона зазвичай віддає перевагу простим лініям і монохромним образам. У Софії було розпущене її довге русяве волосся, а в макіяжі вона зовсім небагато підкреслила очі та губи.

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, її сестра принцеса Леонор з’явилася на заході у сукні в стилі бохо від Desigual, який належить її матері королеві Летиції.

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

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