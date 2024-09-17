У сукні в рубчик і човниках: княгиня Шарлін на відкритті притулку для тварин

Князь та княгиня Монако відвідали важливий захід.
Шарлін та Альбер II відкрили новий притулок Товариства захисту тварин Монако, розташований у місті Пей. З цієї нагоди князівське подружжя відкрило меморіальну дошку притулку в присутності місцевої влади та влади Монако, після чого отець Паскуале Траетта благословив будівлю.
"У цьому притулку площею 1675 м², побудованому на природній території, що охороняється, можуть розміститися до 40 собак і 50 кішок в умовах, що поважають добробут тварин", - йдеться в підписі під світлинами.
Для публічного виходу Шарлін обрала коричневу сукню в рубчик довжини максі та туфлі-човники зі шкіри на підборах нюдового кольору. Біляве волосся княгиня зібрала в низький пучок і зробила натуральний макіяж, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка.
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Князь Альбер II був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою.
А нещодавно княгиня Шарлін відвідувала відкриття коледжу, куди приїхала у комбінезоні улюбленого бренду Diane von Furstenberg.
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