У сукні в рубчик та туфлях-човниках: принцеса Євгенія на прийомі в Лондоні

Принцеса Йоркська була присутня на прийомі і груповій дискусії про прихильність до індустрії моди сталого розвитку, організованої послом США в Сполученому Королівстві Джейн Гартлі в резиденції американського посла в Лондоні.

Євгенія приїхала в трикотажній світло-сірій сукні в рубчик Gabriela Hearst, вартістю 1550 доларів, пісочних замшевих туфлях на підборах Gianvito Rossi і доповнила образ лаконічними золотими сережками-кільцями, тонким ланцюжком на шиї та кількома золотими кільцями.

Принцеса зробила укладання та легкий денний макіяж, підкресливши очі темним олівцем та тінями, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцеса Євгенія не хоче виконувати королівські обов'язки хоча все ж таки іноді з'являється на заходах з рештою членів королівської родини.

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