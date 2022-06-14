У сукні Valentino та цікавому капелюсі з пір'ям: гарний образ графині Вессекської на службі

У сукні Valentino та цікавому капелюсі з пір'ям: гарний образ графині Вессекської на службі

У каплиці Святого Георгія у Віндзорі вчора відбулася служба Ордену Підв'язки. На ній були присутні старші члени британської королівської родини, серед яких була графиня Вессекська Софі.

На багатьох фотографіях Софі була зазнімкована разом із герцогинею Кембриджською Кетрін. Навіть по фото видно, що жінки добре ладнають.

Графиня Софі Весекська та герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

57-річна графиня Весекська була одягнена в гарну рожеву сукню від Valentino, а до неї підібрала нюдові туфлі-човники на підборах і клатч у тон зі шкіри крокодила.

Манікюр Софі також був виконаний у рожевих відтінках, на пальці графині виблискувало дві каблучки, а на зап'ястях був годинник та браслет.

Графиня Софі Весекська з чоловіком Едвардом / Фото: Associated Press

Також до сукні Софі пришпилила гарну брошку у вигляді квітки та одягла мініатюрні сережки-висячки. Також у дружини принца Едварда був дуже цікавий капелюшок з численним білим пір'ям.

Графиня Софі Весекська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, про образ герцогині Кембриджської ми вже розповідали тут.

Орден Підв'язки — це найстаріший і найвищий лицарський орден Великої Британії, заснований королем Едуардом III майже 700 років тому. До Ордену входять королева, правителька підв'язки, кілька високопоставлених членів королівської сім'ї та двадцять чотири лицарі чи дами, обрані на знак визнання їхніх заслуг. Цього року 74-річна герцогиня Корнуольська вперше брала участь у процесії, будучи призначеною королівською дамою Ордену Підв'язки ще у грудні 2021 року.

Графиня Софі Весекська, герцогиня Кейт та принц Вільям / Фото: Associated Press

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