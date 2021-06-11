У сукні василькового кольору і на шпильках: розкішна 68-річна Брижит Макрон на саміті G7

Перша леді Франції обрала для свого виходу монохромний образ.

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон прибули сьогодні, 11 червня, на саміт G7. З літака перша леді вийшла у чорній блузці з бантом, чорних вузьких штанях і білому твідовому пальті з чорною облямівкою. Еммануель одягнув сірий костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Бріжит і Емануель Макрони / Associated Press

Потім фотографи зазнімкували президентське подружжя на променаді у Карбіс-Беї, де їх зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з дружиною Керрі Джонсон (Саймондс).

Бріжит і Емануель Макрони / Associated Press

Бріжит мала прекрасний вигляд у монохромному луці. На ній була сукня-футляр насиченого василькового кольору і такого самого кольору елегантне пальто з чорними ґудзиками.

Бріжит і Емануель Макрони / Associated Press

Аутфіт пані Макрон доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках і чорним клатчем.

Бріжит і Еммануель Макрони / Associated Press

Ідеально рівне укладання з прикореневим об'ємом і макіяж з акцентом на очах завершили аутфіт Бріжит.

Бріжит і Емануель Макрони / Associated Press

Еммануель, здається, був одягнений у той самий костюм, в якому і прилетів.

Бріжит і Емануель Макрони / Associated Press

А Керрі Джонсон зробила ставку на яскраву рожеву сукню міді від бренду Roksanda і різнокольорові босоніжки на танкетці.

Бріжит і Емануель Макрони / Associated Press

Президенти, глави урядів і перші леді на саміті G7 в Корнуоллі (8 фото)

Читайте також: З французьким манікюром і пластиром на нозі: перша леді США зустрілася з Кейт Міддлтон на G7

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання