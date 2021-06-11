У сукні василькового кольору і на шпильках: розкішна 68-річна Брижит Макрон на саміті G7

Перша леді Франції обрала для свого виходу монохромний образ.
Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон прибули сьогодні, 11 червня, на саміт G7. З літака перша леді вийшла у чорній блузці з бантом, чорних вузьких штанях і білому твідовому пальті з чорною облямівкою. Еммануель одягнув сірий костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Потім фотографи зазнімкували президентське подружжя на променаді у Карбіс-Беї, де їх зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з дружиною Керрі Джонсон (Саймондс).
Бріжит мала прекрасний вигляд у монохромному луці. На ній була сукня-футляр насиченого василькового кольору і такого самого кольору елегантне пальто з чорними ґудзиками.
Аутфіт пані Макрон доповнила чорними лакованими туфлями на шпильках і чорним клатчем.
Ідеально рівне укладання з прикореневим об'ємом і макіяж з акцентом на очах завершили аутфіт Бріжит.
Еммануель, здається, був одягнений у той самий костюм, в якому і прилетів.
А Керрі Джонсон зробила ставку на яскраву рожеву сукню міді від бренду Roksanda і різнокольорові босоніжки на танкетці.
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