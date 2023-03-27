У сукні Versace та туфлях Jimmy Choo: яким був весільний образ племінниці принцеси Діани

Леді Амелія вийшла заміж на вершині гори в Південній Африці за свого коханого чоловіка та давнього партнера Грега Маллетта. Наречена була в мереживній сукні з підкресленим декольте та довгими рукавами від Versace і з довгою фатою, а взута у туфлі від Jimmy Choo. Від тіари леді Амелія відмовилася.

"Це був справді найкращий день у нашому житті. Він був кращим, ніж я могла собі уявити", — каже 30-річна Амелія, племінниця Діани, принцеси Уельської про їхній захопливий день. Весілля відбулося 21 березня 2023 року на вершині гори у виноробних землях Західно-Капської провінції Південної Африки, в маєтку Куойн-Рок.

Серед гостей були її сестра-близнючка леді Еліза, яка ділилася кадрами з передвесільної вечірки, а також їхня старша сестра леді Кітті Спенсер та молодший брат Семюель, який вів наречену до вівтаря замість батька Чарльза Спенсера, він приїхати на весілля дочки не зміг.

Більше фотографій із весілля дивіться в ексклюзивному знімання журналу Hello!

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