У сукні від Givenchy та з крокодилячим клатчем: королева Максима на новому заході

Візит королеви Нідерландів до Африки продовжується. Вчора Її королівська Величність відвідала президента Самію Сулуху Гасан у Державному домі в Дар-ес-Саламі, в Танзанії.

Королева Максима перебуває в Танзанії як спеціальний адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування розвитку.

Королева обрала для нового виходу зелену сукню у звіриний принт від Givenchy, вартістю 3490 доларів.

Також Максима одягла чорні туфлі на підборах від Gianvito Rossi з круглими носами та зав'язками навколо щиколотки. А в руках вона несла крокодилячий клатч із лакованої шкіри від данського бренду Carlend Copenhagen.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима доповнила свій образ сережками Lott Gioielli Glassbery, які являють собою чорні кільця, вкриті крихітним камінням, розпустила волосся в природній манері і нанесла трохи тіней на повіки, та додала туш для вій і підкреслила чорним олівцем очі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше ми бачили королеву в іншій сукні з принтом і в ляпанцях, коли вона відвідала ринок Макумбушо в Дар-ес-Саламі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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