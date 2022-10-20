У сукні від Givenchy та з крокодилячим клатчем: королева Максима на новому заході

Візит королеви Нідерландів до Африки продовжується. Вчора Її королівська Величність відвідала президента Самію Сулуху Гасан у Державному домі в Дар-ес-Саламі, в Танзанії.
Королева Максима перебуває в Танзанії як спеціальний адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування розвитку.
Королева обрала для нового виходу зелену сукню у звіриний принт від Givenchy, вартістю 3490 доларів.
Також Максима одягла чорні туфлі на підборах від Gianvito Rossi з круглими носами та зав'язками навколо щиколотки. А в руках вона несла крокодилячий клатч із лакованої шкіри від данського бренду Carlend Copenhagen.
Максима доповнила свій образ сережками Lott Gioielli Glassbery, які являють собою чорні кільця, вкриті крихітним камінням, розпустила волосся в природній манері і нанесла трохи тіней на повіки, та додала туш для вій і підкреслила чорним олівцем очі.
Днем раніше ми бачили королеву в іншій сукні з принтом і в ляпанцях, коли вона відвідала ринок Макумбушо в Дар-ес-Саламі.
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