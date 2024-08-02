У сукні від українського бренду: принцеса Марія-Олімпія на івенті у Нью-Йорку

Принцеса Марія-Олімпія, яка нещодавно відсвяткувала 28-річчя, була присутньою на вечері, організованій її матір'ю принцесою Марі-Шанталь на честь запуску її колекції з Еліс Нейлор-Лейланд.

Принцеса Марія-Олімпія носила максісукню на тонких бретельках ніжного м'ятного кольору від українського бренду Anna October вартістю 750 євро (33 320 грн). Дівчина була босоніж, на її ногах було два золоті браслети, волосся зібране в хвіст, а на обличчі дуже легкий макіяж у натуральних відтінках. Золотий браслет був у Марії-Олімпії на зап'ясті, світлий манікюр та макіяж у темному відтінку завершував її образ.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

До речі, таку саму сукню, але тільки іншого кольору носила модель і підприємниця Гейлі Бібер, коли її помітили в Нью-Йорку в компанії чоловіка Джастіна Бібера, коли вони виходили з ресторану.

Мама Марії-Олімпії, принцеса Марі-Шанталь, носила сукню міді з крепу з поясом та принтом за 1 490 доларів від La Doublej та білі шкіряні мюлі від The Row. У неї на зап'ясті був золотий браслет у вигляді ланцюга, а у вухах сережки-кільця із золота. Волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж та світлий манікюр.

Принцеса Марі-Шанталь / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували образ принцеси Марії-Олімпії з вечірки Louis Vuitton Hamptons Garden Party у Нью-Йорку.

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