Суспільство
187
1 хв

У сукні від улюбленого бренду принцеси Кейт: спадкоємиця нідерландського престолу сяяла на бенкеті

Спадкова принцеса Катаріна-Амалія відвідала державний бенкет на честь візиту президентського подружжя Фінляндії.

Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб та перша леді Сюзанна Іннес-Стубб прибули до Нідерландів із дводенним державним візитом, учора їх зустрічали король Віллем-Олександр та королева Максима, а на бенкеті ввечері у палаці з’явилася і принцеса Оранська Амалія.

Дівчина сяяла в елегантній тюльовій сукні кольору шампанського від Jenny Packham, з пишною спідницею, вірезом на декольте та шаллю до тону сукні, яка була накинута на її оголені плечі.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

У волоссі у принцеси Амалії була діамантова пов’язка. Вона одягла її вперше, це одна з прикрас, яку нещодавно демонструвала її мати — королева Максима — під час свого державного візиту до Суринаму.

На додаток до пов’язки принцеса Амалія також одягла гарне діамантове кольє, таке саме, як і її мати на коронаційній вечері 2013 року. На зап’ястях дівчини було кілька браслетів, а на пальцях кілька каблучок. Волосся принцеса розпустила і уклала гарними хвилями, зробила вечірній макіяж та світлий манікюр.

Принцеса Амалія, перша леді Сюзанна Іннес-Стубб, президент Олександр Стубб, король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Принцеса Амалія, перша леді Сюзанна Іннес-Стубб, президент Олександр Стубб, король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Її мама Максима з’явилася на бенкеті в червоній сукні та весільній тіарі своєї свекрухи.

