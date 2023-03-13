У сукні від улюбленого бренду Кейт Міддлтон: майбутня невістка королеви Ранії зачарувала образом

Королева Ранія та король Абдалла II видали заміж старшу дочку принцесу Іман.
Весільна церемонія відбулася вчора, 12 березня, на ній були присутні король та королева Йорданії, а також інші родичі.
Наречена принцеса Іман була в красивій білій сукні від Dior. Її мама королева Ранія також одягла сукню з кутюрної колекції Dior сезону осінь-зима 2022. У королеви було красиве укладання хвилями, макіяж на обличчі та дорогоцінний браслет на зап'ясті.
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Брат принцеси Іман – кронпринц Хусейн – вів наречену під руку. Разом із ним на церемонії була присутня і його наречена – Раджва. Вона обрала для весілля жовту сукню від бренду Roksanda – одного з найулюбленіших брендів принцеси Уельської. Саме в цій сукні була Кейт Міддлтон, коли з нею стався конфуз у міжнародному аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні, на Ямайці. У руках у Раджви був золотистий клатч.
Нагадаємо, принц Хусейн і Раджва також заручені. Про їхні заручини було оголошено у серпні 2022 року. Але коли відбудеться весілля поки що невідомо. Щоправда, йорданська королівська сім'я особливо не затягує у цій справі. Наприклад, про дату весілля принцеси Іман стало відомо за тиждень до самої церемонії.
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