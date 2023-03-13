У сукні від улюбленого бренду Кейт Міддлтон: майбутня невістка королеви Ранії зачарувала образом

Весільна церемонія відбулася вчора, 12 березня, на ній були присутні король та королева Йорданії, а також інші родичі.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотіса. Наречений та наречена з королем Абдаллою II та королевою Ранією / Фото: Getty Images

Наречена принцеса Іман була в красивій білій сукні від Dior. Її мама королева Ранія також одягла сукню з кутюрної колекції Dior сезону осінь-зима 2022. У королеви було красиве укладання хвилями, макіяж на обличчі та дорогоцінний браслет на зап'ясті.

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Брат принцеси Іман – кронпринц Хусейн – вів наречену під руку. Разом із ним на церемонії була присутня і його наречена – Раджва. Вона обрала для весілля жовту сукню від бренду Roksanda – одного з найулюбленіших брендів принцеси Уельської. Саме в цій сукні була Кейт Міддлтон, коли з нею стався конфуз у міжнародному аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні, на Ямайці. У руках у Раджви був золотистий клатч.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотіса (наречена з братом) / Фото: Getty Images

Кронпринц Хусейн та Раджва Аль Саїф / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Хусейн і Раджва також заручені. Про їхні заручини було оголошено у серпні 2022 року. Але коли відбудеться весілля поки що невідомо. Щоправда, йорданська королівська сім'я особливо не затягує у цій справі. Наприклад, про дату весілля принцеси Іман стало відомо за тиждень до самої церемонії.

Кронпринц Хусейн та Раджва Аль Саїф / Фото: Getty Images

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